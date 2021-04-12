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CANLI | Kasımpaşa Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik mücadele

CANLI | ! Süper Lig'de kritik mücadele | Kasımpaşa, Süper Lig'in 34. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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CANLI | Kasımpaşa Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik mücadele

Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenerek sürprize imza atan ve Denizlispor ile berabere kalan Kasımpaşa 34. hafta mücadelesinde kendisi gibi düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

İLK 11'LER:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Mustafa, Adem, Zeki, Fofana, Tetteh

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