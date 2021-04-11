Sergen Yalçın'dan Erzurumspor uyarısı! Derbi kadar zor olacak
Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Beşiktaş, Erzurumspor maçı öncesi galibiyete kilitlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugün karşılaşacakları Erzurumspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, "Artık ligin boyu iyice kısaldı. Her maç final havasında. Erzurumspor da biz de final maçına çıkıyoruz. Kaybedenin canı yanacak" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugün karşılaşacakları Erzurumspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, "Artık ligin boyu iyice kısaldı. Her maç final havasında. Erzurumspor da biz de final maçına çıkıyoruz. Kaybedenin canı yanacak" dedi.
MAÇ BOYUNCA DİKKATLİ OLMALIYIZ
Sergen Yalçın, en az bir derbi maçı kadar zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "90 dakika boyunca dikkatli olmalıyız" diye konuştu.
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