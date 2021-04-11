Sergen Yalçın'dan Erzurumspor uyarısı! Derbi kadar zor olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugün karşılaşacakları Erzurumspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, "Artık ligin boyu iyice kısaldı. Her maç final havasında. Erzurumspor da biz de final maçına çıkıyoruz. Kaybedenin canı yanacak" dedi.