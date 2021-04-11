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Sergen Yalçın'dan Erzurumspor uyarısı! Derbi kadar zor olacak

Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen , maçı öncesi galibiyete kilitlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü bugün karşılaşacakları Erzurumspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, "Artık ligin boyu iyice kısaldı. Her maç final havasında. Erzurumspor da biz de final maçına çıkıyoruz. Kaybedenin canı yanacak" dedi.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Sergen Yalçın'dan Erzurumspor uyarısı! Derbi kadar zor olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü bugün karşılaşacakları maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, "Artık ligin boyu iyice kısaldı. Her maç final havasında. Erzurumspor da biz de final maçına çıkıyoruz. Kaybedenin canı yanacak" dedi.

MAÇ BOYUNCA DİKKATLİ OLMALIYIZ
Sergen Yalçın, en az bir derbi maçı kadar zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "90 dakika boyunca dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

SİZE OLAN GÜVENİM SONSUZ
Başarılı hoca, "Kazandıkça şampiyonluk yolundaki rakiplerimizin psikolojisi bozulacak. Size güvenim sonsuz" diye konuştu.

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