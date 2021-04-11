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Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısında: Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin talibi çok

'de flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve 'nin yükselen performansı kendilerine olan ilgiyi artırdı. , C.Palace, ve Altay için ve ise Szalai için Gaziantep maçına scout gönderiyor.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısında: Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin talibi çok

Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı iki ismi olan Altay Bayındır ve 'nin performansı 'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Toplam 6 kulüp bu iki oyuncu için yarınki Gaziantep maçına scout gönderme kararı aldı.

YÜKSELEN DEĞER ALTAY BAYINDIR
A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren ve bu sezon birçok maçta Fener'i kurtaran isim olan Altay için , , United ve temsilci gönderecek.

ATTİLA SZALAİ TAM İSABET


Attila Szalai'yi izlemek için ise ve temsilcilerini gönderiyor. ve ile birlikte 'de yakın takibe alınan oyuncu sayısı 4'e çıktı.

SZALAI İÇİN REKOR TEKLİF GELEBİLİR
Macaristan basını Attila Szalai için 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelebileceğini iddia ediyor.

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