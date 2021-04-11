Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısında: Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin talibi çok

Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı iki ismi olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Toplam 6 kulüp bu iki oyuncu için yarınki Gaziantep maçına scout gönderme kararı aldı.