Avrupa devleri Fenerbahçe'nin kapısında: Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin talibi çok
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin yükselen performansı kendilerine olan ilgiyi artırdı. Ajax, C.Palace, Newcastle ve Aston Villa Altay için Napoli ve Lazio ise Szalai için Gaziantep maçına scout gönderiyor.
Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı iki ismi olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Toplam 6 kulüp bu iki oyuncu için yarınki Gaziantep maçına scout gönderme kararı aldı.
YÜKSELEN DEĞER ALTAY BAYINDIR
A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren ve bu sezon birçok maçta Fener'i kurtaran isim olan Altay için Ajax, Crystal Palace, Newcastle United ve Aston Villa temsilci gönderecek.
ATTİLA SZALAİ TAM İSABET
Attila Szalai'yi izlemek için ise Napoli ve Lazio temsilcilerini gönderiyor. Pelkas ve Ozan Tufan ile birlikte Fenerbahçe'de yakın takibe alınan oyuncu sayısı 4'e çıktı.
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