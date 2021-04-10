11 Nisan 2021, Pazar
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Real Madrid 2-1 Barcelona MAÇ SONUCU | El Clasico Real Madrid'in

Dünyanın merakla beklediği 'da gülen taraf oldu. İspanya 'nın 30. haftasındaki El Clasico'da Real Madrid, sahasında ağırladığı 'yı ve 'un golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi: 10.04.2021
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Real Madrid 2-1 Barcelona MAÇ SONUCU | El Clasico Real Madrid'in

'nın 30. haftası 'ya sahne oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ile , Estadio Alfredo Di Stefano'da kozlarını paylaştı. Eflatun-beyazlılar, ekibini 13. dakikada ve 28. dakikada 'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Barcelona'nın tek golüyse 60. dakikada 'dan geldi.

Öte yandan Real Madrid'de , mücadelenin 90. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Barcelona ise 65 puanla 3. sırada kaldı.

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