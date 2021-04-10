Real Madrid 2-1 Barcelona MAÇ SONUCU | El Clasico Real Madrid'in

Öte yandan Real Madrid'de Casemiro, mücadelenin 90. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Barcelona ise 65 puanla 3. sırada kaldı.