11 Nisan 2021, Pazar
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NBA'de, Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Türkiye gecesi yapıldı

Son dakika haberine göre; Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından Cleveland ile iş birliğiyle oynanan NBA maçında Türkiye ve Türk kültürü tanıtımı yapıldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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NBA'de, Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Türkiye gecesi yapıldı

Türk Basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında gerçekleştirilen NBA maçında Türk gecesi düzenlendi.

Canlı olarak milyonlarca izleyiciye aktarılan maç sırasında Türkçe ve Türkiye hakkında dijital ekran paylaşımları yapıldı.
Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile gelecek dönemde pek çok spor diplomasisi faaliyetleri ve Türk kültürü tanıtım programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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