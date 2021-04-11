Lille, Metz'i Türk yıldızlarıyla yendi: Lequipe "Türk Marşı" başlığını attı

Fransa'da şampiyonluğa koşan Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, takımının attığı 53 golün 28'ine direkt etki ederek başarının mimarlarından oldu. Son oynanan Metz maçında galibiyet golleri Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'ten geldi. Lille'li futbolcular attıkları gollerden sonra coronavirüs nedeniyle oynayamayan Yusuf Yazıcı gibi sevindiler.

Fransız medyası da Lille'in büyük başarısına geniş yer ayırdılar. Ligin bitimine 6 hafta kalan PSG'nin önünde yer alan lile için "Türk Marşı" başlığının kullanan gazete Burak Yılmaz için de 'Kral' ifadelerini kullandı. Türk yıldızların forma giydiği Lille'de 3 futbolcu ligde 19 gol kaydederken, 9 da asist yaptı.