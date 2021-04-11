Galatasaray kan kaybediyor! Aslan lidersiz kaldı

KADRO İSTİKRARSIZLIĞI VE LİDER OYUNCU EKSİKLİĞİ

Galatasaray sezonun ikinci yarısında ideal 11'ini bulmakta zorlandı. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların etkisi olsa da sarı-kırmızılılarda en çok göze çarpan unsur ilk 11'de sürekli yaşanan değişim oldu. Atakaş Hatayspor maçı 11'inde mecburi yaşanan değişikliklerin yanı sıra Saracchi ile Feghouli de Karagümrük maçında kulübeye çekildi. Galatasaray, Karagümrük karşısında özellikle merkez bölgede organize olmakta çok sıkıntı yaşadı. Belhanda'nın sözleşmesinin feshi ve Arda Turan'ın sakatlığı, oyunu yönlendirmenin yanı sıra saha içinde lider oyuncu vasfını arattı.