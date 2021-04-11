Başkent derbisinde kazanan taraf ev sahibi | Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü, bugün başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni konuk etti.iyor. Saat 16'da başlayan karşılaşmayı ev sahibi Ankaragücü rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu. Maçın özeti ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada, hakem Serkan Tokat düdük çaldı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Sarı-lacivertli takım, rakibini 66. dakikada Emre Güral ve 70. dakikada Arda Kızıldağ'ın (k.k.) attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımını 75. dakikada Bogdan Stancu ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Ankaragücü bu sonuçla puanını 36'ya yükselterek 13. sırada yer aldı. Bu sezonki 17. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada kaldı.
Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü, 16 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise aynı gün saat 16.00'da Sivasspor'u ağırlayacak.
ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
9. dakikada Sefa Yılmaz'la verkaç yaparak ceza sahasına giren Ayite'nin vuruşu kaleci Korcan'ın solundan dışarı çıktı.
21. dakikada Pinto'nun serbest vuruşunda topu önünde bulan Badji takımını 1-0 öne geçirdi. VAR'dan gelen uyarıyla Serkan Tokat, Bajdi'nin topu elle kontrol ettiğine karar verdi ve golü iptal etti.
33. dakikada Alper'in sağ kanada çıkardığı topla birlikte ceza sahası içine giren Kitsiou'nun şutunda meşin yuvarlak yerden dışarı çıktı.
34. dakikada Candeias'ın ara pasında topla buluşan Lima'nun vuruşunda kaleci Korcan'ı meşin yuvarlağı kurtardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı )
55. dakikada Alper'in çevirdiği pasta top ceza sahasında Emre Güral'da kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre'nin şutunda savunma son anda ayak koydu.
66. dakikada Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
70. dakikada Alper Potuk'un savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Çekiçi'nin yerden şutu kaleci Nordfeldt'ten sekti ve savunmaya çarpan top gol oldu. 2-0
76. dakikada sol kanatta Lima'nın pasıyla ceza sahasına giren Stancu, yerden köşeye düzgün bir vuruşla kaleci Korcan'ın solundan topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi. 2-1
83. dakikada Candeias'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sefa'nın vuruşunu kaleci Korcan kurtardı.
85. dakikada Paintsil'in verdiği pasa bekletmeden vuran Emre Güral'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Tokat x, Alpaslan Dedeş x, Bahtiyar Birinci x
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Pinto xx, İbrahim Akdağ xx, Çekiçi x (Voca dk. 87 ?), Paintsil xx, Alper Potuk xx (Erdi Dikmen dk. 90+6 ?), Börven x (Emre Güral dk. 49 xxx) xx, Badji x (Geraldo dk. 46 xx)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Michal Pazdan, , Orkan Çınar, Ali Kaan Güneren, Lukasik, , Atila Turan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Diego xx, Polomat xx, Soner Dikmen x (Sio dk. 84 ?), Piris da Motta xx, Sefa Yılmaz xx, Candeias xx, Ayite x (Stancu dk. 67 x), Lima xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Furman, Metehan Mert, İlker Karakaş, Ömürcan Artan, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Gol: Emre Güral (dk. 66), Arda Kızıldağ (dk. 70 k.k.) (MKE Ankaragücü), Stancu (dk. 76) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Çekiçi, Sarlija, Geraldo, Paintsil (MKE Ankaragücü), Piris da Motta, Sefa Yılmaz, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...
- Kabine toplantısı son kararlar: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?
- Halkbank’tan müjde! Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı! Ve sonunda belli oldu...
- "Kan revan içinde intikam" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Kurşun yağmuru oldu...
- Bekçi alımı için geri sayım... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...
- Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...
- MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?
- Emekliye çifte müjde: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?
- Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...
- İlk teravih hangi gün kılınacak? 2021 Ramazan'da teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet duyurdu