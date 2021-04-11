Başkent derbisinde kazanan taraf ev sahibi | Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada, hakem Serkan Tokat düdük çaldı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Sarı-lacivertli takım, rakibini 66. dakikada Emre Güral ve 70. dakikada Arda Kızıldağ'ın (k.k.) attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımını 75. dakikada Bogdan Stancu ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.