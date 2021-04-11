Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı
Ghezzal fırtına gibi esiyor! Beşiktaş'ın Cezayirli yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, gol ve asistlerine BB Erzurumspor maçında da devam etti. Ghezzal, Süper Lig'de 14 asiste ulaşarak 10 yılda Beşiktaş'ta en çok asist yapan oyuncu oldu ve 2016/17 sezonunda 13 asist yapan Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta sezonun en büyük kazanımlarından biri olan Rachid Ghezzal, asistlere BB Erzurumspor deplasmanında da devam etti.
25. dakikada Oğuzhan Özyakup'un attığı golde asisti yapan Cezayirli oyuncu, Süper Lig'deki 14. asistini yaptı.
Öte yandan Ghezzal, 66. dakikada Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü kaydetti.
QUARESMA'YI GERİDE BIRAKTI
Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 14 asiste ulaşarak 10 yılda Beşiktaş'ta en çok asist yapan oyuncu oldu ve 2016/17 sezonunda 13 asist yapan Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı.
Ghezzal, Aralık ayında, "Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta bir efsane! Beşiktaş'ta efsane olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim de hedeflerim var ve bunlara odaklandım." demişti.
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