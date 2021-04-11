11 Nisan 2021, Pazar
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Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı

Ghezzal fırtına gibi esiyor! 'ın Cezayirli yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, gol ve asistlerine maçında da devam etti. Ghezzal, 'de 14 asiste ulaşarak 10 yılda Beşiktaş'ta en çok asist yapan oyuncu oldu ve 2016/17 sezonunda 13 asist yapan 'yı geride bıraktı.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı
Spor Toto 'de şampiyonluk mücadelesi veren 'ta sezonun en büyük kazanımlarından biri olan Rachid Ghezzal, asistlere deplasmanında da devam etti.



25. dakikada 'un attığı golde asisti yapan Cezayirli oyuncu, Süper Lig'deki 14. asistini yaptı.

Öte yandan Ghezzal, 66. dakikada Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü kaydetti.



QUARESMA'YI GERİDE BIRAKTI
Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 14 asiste ulaşarak 10 yılda Beşiktaş'ta en çok asist yapan oyuncu oldu ve 2016/17 sezonunda 13 asist yapan 'yı geride bıraktı.



Ghezzal, Aralık ayında, "Ricardo , Beşiktaş'ta bir efsane! Beşiktaş'ta efsane olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim de hedeflerim var ve bunlara odaklandım." demişti.

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