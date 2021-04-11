Son dakika spor haberleri | Beşiktaş’ta Cenk Tosun sakatlandı
Son dakika haberi: Beşiktaş-BB Erzurumspor maçında Cenk Tosun girdiği bir pozisyon sonrası dizinden sakatlandı ve sedyeyle oyundan alındı. Cenk Tosun'un acı içinde sahayı terk etti ve yerine Gökhan Töre girdi. Kazım Karabekir Stadı'na Cenk Tosun için ise ambulans getirildi. Cenk Tosun'un sezonu kapattığı bildirildi.
Beşiktaş-BB Erzurumspor maçında Cenk Tosun dizinden sakatlık yaşadı ve acı içinde yerde kaldı.
Pozisyon sonrası takım arkadaşları ve rakip oyuncular da büyük şok yaşadı.
Cenk Tosun, Everton forması giyerken de çapraz bağlarından bir sakatlık yaşamış ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine Gökhan Töre oyuna girdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marketler için karar an meselesi! Kabul edilirse o ürünler satılmayacak! BİM, A101, ŞOK ve Migros...
- Bankalar fitili ateşledi, faizler roket gibi uçuşta! 40.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
- Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...
- Kabine toplantısı son kararlar: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman kapanacak? Pazartesi günü kafeler kapanıyor mu?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?
- Halkbank’tan müjde! Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı! Ve sonunda belli oldu...
- "Kan revan içinde intikam" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Kurşun yağmuru oldu...
- Bekçi alımı için geri sayım... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Tarihler...
- Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...
- MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?
- Emekliye çifte müjde: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?