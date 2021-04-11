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Son dakika spor haberleri | Beşiktaş’ta Cenk Tosun sakatlandı

haberi: Beşiktaş-BB Erzurumspor maçında girdiği bir pozisyon sonrası dizinden sakatlandı ve sedyeyle oyundan alındı. Cenk Tosun'un acı içinde sahayı terk etti ve yerine Gökhan Töre girdi. Kazım Karabekir Stadı'na Cenk Tosun için ise ambulans getirildi. Cenk Tosun'un sezonu kapattığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
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Son dakika spor haberleri | Beşiktaş’ta Cenk Tosun sakatlandı

Beşiktaş-BB Erzurumspor maçında dizinden sakatlık yaşadı ve acı içinde yerde kaldı.

Pozisyon sonrası takım arkadaşları ve rakip oyuncular da büyük şok yaşadı.

Cenk Tosun, Everton forması giyerken de çapraz bağlarından bir sakatlık yaşamış ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine Gökhan Töre oyuna girdi.

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