Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun açıklaması: En az 6-7 ay yok

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Bu hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor üçlüsü. Teknik ekip olarak bizi en çok düşündüren hafta buydu. Son bölüme tam kadro çıkacağız diye düşünürken, sakatlanan ve Covid-19'lu oyuncularımız oldu."

Beklentinin gerisinde kaldık ama oynadığımız maç önemli bir maçtı."

"Kazanmak çok önemli. 3 puan almak çok değerli. Gidiş gelişli bir maç oldu. Şartların zor olduğu bir maçta 3 puan alabilmek ve yolumuza böyle devam etmek bizim için çok önemli."

"Cenk Tosun'un durumu çok ciddi, sezonu kapattı. 6 ay, 7 ay... Ne kadar olur bilmiyoruz"