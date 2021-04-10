CANLI | Hatayspor Göztepe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik mücadele

Antakya Atatürk Stadı'ndaki müsabaka, saat 13.30'da başladı. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

Ligde Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 43'e çıkaran Göztepe, 10. sırada yer alıyor.

Deplasmanda son 3 maçta galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalırken, MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor.

Son 5 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Atakaş Hatayspor ise haftaya 49 puan ve averajla 7. durumda girdi.

Göztepe maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Hatay temsilcisi, 1-0 kazanmıştı.

11'LER

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Mesut, Aabid, Riberio, Akintola, Boupendza, Traore, Diouf

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Tripic, Jahovic