Cimbom galibiyete hasret kaldı! Galatasaray 1-1 Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Ligdeki son iki maçında puan çıkartamayan Aslan, Fatih Karagümrük karşısında bir puana razı oldu. Maçta Galatasaray'ın golü Ryan Babel'den gelirken, Fatih Karagümrük Ndao ile ağları havalandırdı. İşte karşılaşmanın detayları...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Konuk takım, mücadelenin 60. dakikasında Alassane Ndao ile 1-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar, 62. dakikada Ryan Babel ile eşitliği yakaladı.
Bu sonuçla üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Galatasaray, 62 puanla 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. beraberliğini alan Karagümrük ise 49 puanla 9. sırada kendine yer buldu.
GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇINDAN NOTLAR
Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda beş değişiklikle sahada yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın 32. hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenildiği müsabakada görev alan ancak annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda Turan kadroda yer almadı. Şener Özbayraklı, Sofiane Feghouli ve Marcelo Sarrachi ise yedekler arasında yer aldı.
Teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında bu beş ismin yerine DeAndre Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel'e görev verdi.
Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama, Marcelo Sarrachi, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Martin Linnes de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.
TAYLAN ANTALYALI VE EMRE KILINÇ YEDEK BAŞLADI
Sarı-kırmızılı takımda son Kovid-19 testleri negatif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maç kadrosunda yer aldı.
Galatasaray'da son antrenmana çıkan Emre Kılınç ile takımla çalışamayan Taylan Antalyalı'yı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...
- MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?
- Emekliye çifte müjde: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?
- Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...
- İlk teravih hangi gün kılınacak? 2021 Ramazan'da teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet duyurdu
- 6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...
- Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?
- Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...
- Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?
- Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
- Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...