10 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cimbom galibiyete hasret kaldı! Galatasaray 1-1 Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cimbom galibiyete hasret kaldı! Galatasaray 1-1 Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından sahasında ile karşılaştı. Ligdeki son iki maçında puan çıkartamayan Aslan, Fatih Karagümrük karşısında bir puana razı oldu. Maçta Galatasaray'ın golü Ryan Babel'den gelirken, Fatih Karagümrük Ndao ile ağları havalandırdı. İşte karşılaşmanın detayları...

SPOR
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
ABONE OL
Cimbom galibiyete hasret kaldı! Galatasaray 1-1 Karagümrük MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto 'in 34. haftasında ile , Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Konuk takım, mücadelenin 60. dakikasında Alassane Ndao ile 1-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar, 62. dakikada Ryan Babel ile eşitliği yakaladı.

Bu sonuçla üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Galatasaray, 62 puanla 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. beraberliğini alan Karagümrük ise 49 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇINDAN NOTLAR

'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda beş değişiklikle sahada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın 32. hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenildiği müsabakada görev alan ancak annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda Turan kadroda yer almadı. Şener Özbayraklı, Sofiane Feghouli ve Marcelo Sarrachi ise yedekler arasında yer aldı.

Teknik direktör , Fatih Karagümrük maçında bu beş ismin yerine DeAndre Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel'e görev verdi.

Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama, Marcelo Sarrachi, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Martin Linnes de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

TAYLAN ANTALYALI VE EMRE KILINÇ YEDEK BAŞLADI

Sarı-kırmızılı takımda son Kovid-19 testleri negatif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'da son antrenmana çıkan Emre Kılınç ile takımla çalışamayan Taylan Antalyalı'yı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Karadeniz derbisi nefes kesti RİZESPOR TRABZONSPOR | SÜPER LİG'DE KARADENİZ DERBİSİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA