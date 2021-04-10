Cimbom galibiyete hasret kaldı! Galatasaray 1-1 Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Konuk takım, mücadelenin 60. dakikasında Alassane Ndao ile 1-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar, 62. dakikada Ryan Babel ile eşitliği yakaladı.

Bu sonuçla üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Galatasaray, 62 puanla 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. beraberliğini alan Karagümrük ise 49 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda beş değişiklikle sahada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın 32. hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenildiği müsabakada görev alan ancak annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda Turan kadroda yer almadı. Şener Özbayraklı, Sofiane Feghouli ve Marcelo Sarrachi ise yedekler arasında yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında bu beş ismin yerine DeAndre Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel'e görev verdi.