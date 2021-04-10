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Galatasaray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

'ın ABD'li sağ beki , maçında sakatlandı. Yedlin'in yerine 28. dakikada oyuna dahil oldu.

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Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Galatasaray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu DeAndre Yedlin sakatlandı.

Müsabakanın 20. dakikasında ceza sahası içinde Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğine darbe alan Yedlin, tedavisinin ardından 26. dakikada oyuna girdi. ABD'li futbolcu 1 dakika sonra kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

27 yaşındaki futbolcu 28. dakikada yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.

Galatasaray Karagümrük CANLI ANLATIM GALATASARAY KARAGÜMRÜK (CANLI ANLATIM)

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