09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TFF tarih verdi! Bölgesel Amatör liglerin başlamasına erteleme

TFF tarih verdi! Bölgesel Amatör liglerin başlamasına erteleme

, 17 Nisan'da başlatılması planlanan 'in mayıs ayının son haftasına ertelendiğini duyurdu. Açıklamada "Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır." ifadelerine yer verildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
ABONE OL
TFF tarih verdi! Bölgesel Amatör liglerin başlamasına erteleme

(), 'in (BAL) sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftasında başlayacağını açıkladı.



TFF'den yapılan açıklamada "Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur." ifadelerini yer verildi.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA