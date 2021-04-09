Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk mesajı

"MALİ DİSİPLİNİMİZİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"

Bankalarla revize edilen anlaşmanın önemine dikkati çeken Çebi şunları aktardı:

"Beşiktaş'ın geleceğini düşünerek hareket etmeye devam ediyoruz. Her adımımızı da 'Beşiktaş'ın geleceğini nasıl etkiler?' diye düşünerek atıyoruz. Günlük, anlık, popülist tutumlarla asla hareket etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu kapsamda özenle, dikkatle, sabırla çalışarak Bankalar Konsorsiyumu ile imzaladığımız yapılandırma anlaşması kulübümüz için büyük önem arz ediyor. 5+2 yıl olan eski anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize ettik. Bu anlaşma bugünümüzü finansal olarak yönetilebilir hale getirmiştir. Ancak geleceğimiz için asla rehavete kapılmamamız gerektiğinin de altını bir kez daha önemle çizmek isterim. Bankaların verdiği ciddi emeklerle imzalanan bu anlaşma biz kulüp yöneticilerinin sorumluluğunu bir kez daha artırmıştır.