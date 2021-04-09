Temasa geçildi: Galatasaray Brezilyalı 10 numara Ferreira'ya bir kez daha talip
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Sarı-Kırmızılılar sezon başında UEFA anlaşması nedeniyle alamadığı Brezilyalı 10 numarayı bu kez bitirmek istiyor. Yönetimin Midtjylland kulübüne istek mektubu göndererek Evander Ferreira için resmi temas sağladı.
Şok bir kararla Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken, listenin ilk sırasındaki ismi TAKVİM açıklıyor.
SCOUT EKİBİ TERİM'E ÖNERMİŞTİ
Cimbom'un hedefi, Danimarka ekibi Midtjylland'ta forma giyen Evander Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti.
ENGEL SEZON SONUNDA KALKACAK
Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen G.Saray 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı.
6 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland'a istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.
Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Survivor'da diskalifiye şoku! Hevesleri kursaklarda bıraktı! Şampiyonluk adaylarından biriydi...
- Bursluluk sınavı ertelendi mi? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB son dakika...
- Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? AKS ve Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tarihler...
- SGK tarafından ödeniyor! 2 ay içinde almayan hakkı yanıyor! PTT üzerinden oldukça kolay...
- Halkbank'tan kredi çekmek isteyenlere müjde! 6 ay ödemesiz sıfır faiz ile 225 bin TL kredi fırsatı! Başvurmak oldukça basit...
- 8 Nisan güncel sigara fiyatları: Sigaraya zam geldi mi, var mı? Hangi sigara ne kadar oldu? Parliament, Marlboro, Kent, Winston, Tekel...
- 8 Nisan korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Son dakika: Yarın okullar tatil mi? 9 Mart okullar açılacak mı? Kar tatili olan iller hangileri? Yüz yüze eğitim...
- Sıfır en ucuz otomobiller! Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda kampanya...
- Emekliler müjde! Bankaların promosyon yarışı kızıştı! 2550 - 2250 - 1600 - 1000- 500 TL'ye kadar ödeme...
- YÖK son dakika gelişmesi: Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 15 Mayıs'ta mı açılacak? Yüz yüze...