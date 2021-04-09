09 Nisan 2021, Cuma
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Temasa geçildi: Galatasaray Brezilyalı 10 numara Ferreira'ya bir kez daha talip

'da flaş transfer gelişmesi... Sarı-Kırmızılılar sezon başında UEFA anlaşması nedeniyle alamadığı Brezilyalı 10 numarayı bu kez bitirmek istiyor. Yönetimin kulübüne istek mektubu göndererek Ferreira için resmi temas sağladı.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Temasa geçildi: Galatasaray Brezilyalı 10 numara Ferreira'ya bir kez daha talip
Şok bir kararla 'nın sözleşmesini fesheden 'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör ve ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken, listenin ilk sırasındaki ismi TAKVİM açıklıyor.



SCOUT EKİBİ TERİM'E ÖNERMİŞTİ
Cimbom'un hedefi, ekibi 'ta forma giyen Ferreira. Sezon başında da scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemişti.



ENGEL SEZON SONUNDA KALKACAK
Transferin önünde engel oluşturan UEFA anlaşmasının sezon sonu bitecek olmasını fırsat bilen G.Saray 22 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçti. Yönetim resmi teması da sağladı.




6 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland'a istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi.

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