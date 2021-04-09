Temasa geçildi: Galatasaray Brezilyalı 10 numara Ferreira'ya bir kez daha talip







6 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland'a istek mektubu gönderdi. Yönetim bu sezon 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yapan Evander için 6 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.



Evander bu sezon 29 resmi maçta forma giydi.

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