Senegalli Sabaly adım adım Trabzonspor'a









BEŞİKTAŞ'A DA ÇOK İSTEMİŞTİ!

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde de Youssouf Sabaly'nin transferini çok istemişti. Ancak o dönemde Senegalli yıldızın sözleşmesi olması nedeniyle sonuç alınamamıştı.

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