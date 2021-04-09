Senegalli Sabaly adım adım Trabzonspor'a
Trabzonspor'da flaş gelişme... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın yeni sezon öncesi ilk hedeflerinden biri olan Senegalli sağ bek imza parasında indirime gitti. Yönetim Sabaly’yi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.
Yeni sezon planlamasını sürdüren Trabzonspor'da Youssouf Sabaly sesleri yükseliyor. Yönetim, Bordeaux ile sözleşmesi bitecek olan Senegalli sağ bek ile daha önce görüşmüş ancak 2 milyon Euro'luk imza parası isteği nedeniyle pazarlıklar tıkanmıştı.
Alınan bilgilere göre Sabaly imza parasında 250 bin Euro indirime gitti. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği 28 yaşındaki futbolcu ile yeniden görüşme kararı aldı. Yönetimin imza parasıyla birlikte 4 yıl için 5 milyon Euro seviyesinde bir maaş ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
Bordeaux'nun 2017'de PSG'ye 4 milyon Euro ödeyip aldığı Sabaly hem sağ bekte hem de sol bekte oynayabiliyor.
BEŞİKTAŞ'A DA ÇOK İSTEMİŞTİ!
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde de Youssouf Sabaly'nin transferini çok istemişti. Ancak o dönemde Senegalli yıldızın sözleşmesi olması nedeniyle sonuç alınamamıştı.
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