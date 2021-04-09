Beşiktaş 3.5 milyon Euro'ya 58 gollük katkı aldı! Mütevazı bütçeyle şampiyonluğa...
Beşiktaş'ta transfer tercihleri yüzleri güldürüyor. Beşiktaş, 3.5 milyon Euro maaş ödediği Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal’dan toplamda 58 gollük katkı aldı... Kara Kartal, mütevazi bütçeyle şampiyonluğa koşuyor...
Beşiktaş şampiyonluğa doğru adım adım ilerlerken sezon başında yaptığı doğru hamlelerin de karşılığını alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre oyuncularına daha az maaş ödeyen Siyah- Beyazlılar Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte hem ligin zirvesinde yer alıyor hem de kupada finalist...
Beşiktaş, 3.5 milyon Euro toplam maaş ödediği Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'dan 58 gollük katkı aldı.
Kartal'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar 16 gol atarken 5 de asist yaptı. Ghezzal 2 gol kaydederken 13 asiste imza attı. Cyle Larin ise 18 gol ve 4 asistle mücadele ediyor.
TOSUN PAŞA 2 MAÇTA SOLLADI!
2 maçta 3 gol atan Cenk Tosun, Fenerbhaçe'ni golcüleri Samatta ve Cisse'yi dakika başına gol istatistiğinde geride bırakmayı başardı.
DESTANOĞLU KALESİNİ GOLE KAPADI
Kartal'ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu, ligde son 3 maçtır gol yemiyor. Performansıyla taraftarın gözbebeği.
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