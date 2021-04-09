09 Nisan 2021, Cuma
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Beşiktaş 3.5 milyon Euro'ya 58 gollük katkı aldı! Mütevazı bütçeyle şampiyonluğa...

'ta transfer tercihleri yüzleri güldürüyor. Beşiktaş, 3.5 milyon Euro maaş ödediği , ve ’dan toplamda 58 gollük katkı aldı... Kara Kartal, mütevazi bütçeyle şampiyonluğa koşuyor...

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Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Beşiktaş 3.5 milyon Euro'ya 58 gollük katkı aldı! Mütevazı bütçeyle şampiyonluğa...
Beşiktaş şampiyonluğa doğru adım adım ilerlerken sezon başında yaptığı doğru hamlelerin de karşılığını alıyor. ve 'ye göre oyuncularına daha az maaş ödeyen Siyah- Beyazlılar Teknik Direktör ile birlikte hem ligin zirvesinde yer alıyor hem de kupada finalist...




, 3.5 milyon Euro toplam maaş ödediği , ve 'dan 58 gollük katkı aldı.




Kartal'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar 16 gol atarken 5 de asist yaptı. 2 gol kaydederken 13 asiste imza attı. Cyle Larin ise 18 gol ve 4 asistle mücadele ediyor.





TOSUN PAŞA 2 MAÇTA SOLLADI!
2 maçta 3 gol atan Cenk Tosun, 'ni golcüleri ve 'yi dakika başına gol istatistiğinde geride bırakmayı başardı.

DESTANOĞLU KALESİNİ GOLE KAPADI
Kartal'ın genç eldiveni , ligde son 3 maçtır gol yemiyor. Performansıyla taraftarın gözbebeği.

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