Galatasaray'da 10 numara arayışı! Fatih Terim yeni transferi belirledi

Younes Belhanda ile yollarını ayırdıktan sonra transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da yeni sezon için gözler 10 numara transferine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi bu konuda çalışmalarını çok titiz bir şekilde sürdürürken, listenin ilk sırasındaki isim belirlendi.