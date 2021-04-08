Yeni Malatyaspor maçının ardından Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar

"Hedefimizden sapmadık"

Fenerbahçe'nin hedefimizden saptığını düşünmediğini belirten Belözoğlu, "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kupayı halen istiyoruz, ben buna yürekten inanıyorum. Bizim kaybettiğimiz gibi rakiplerin de kaybedeceği puanlar olacağını düşünüyorum. Tabii ciddi bir avantajı kaybettik gibi görünse de ben sonuna kadar mücadele edeceğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.

"Son 15 dakika oyundan koptuk"

Karşılaşmanın ilk 30 dakikasının kendileri adına çok iyi geçtiğini de belirten Emre Belözoğlu, "Son 15 dakika oyundan koptuk. Burada hastalıktan dönen İrfan oynamaya çalıştı, elinden geleni yapmaya çalıştı. Bütün oyuncularımız değerli, hepsinin önemi var. Her maçın da kendi içinde farklı senaryoları var. Zaman zaman bu değişiklikler olacak, biz inandığımız doğrularla Fenerbahçe'nin hedeflerine tutunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.