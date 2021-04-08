Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı ve büyük bir fırsatı tepti.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Mallan (Dk. 82 Malle), Acquah, Fofana (Dk. 64 Ndizeye), Mustafa, Adem (Dk. 87 Zeki), Tetteh,

FENERBAHÇE: Altay - Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo (Dk. 77 Sosa), Ozan (Dk. 77 Mert), Valencia, İrfan (Dk. 46 Pelkas), Osayi (Dk.46 Erenay), Samatta (Dk. 67 Thiam)

GOLLER: Dk. 35 Mustafa (Yeni Malatyaspor) Dk.17 Valencia (Fenerbahçe)