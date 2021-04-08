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Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberi... 'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Zorlu maç 1-1 sona erdi.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 1-1 MAÇ SONUCU ÖZET

'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı ve büyük bir fırsatı tepti.

STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak
YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Mallan (Dk. 82 Malle), Acquah, Fofana (Dk. 64 Ndizeye), Mustafa, Adem (Dk. 87 Zeki), Tetteh,
FENERBAHÇE: Altay - Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo (Dk. 77 Sosa), Ozan (Dk. 77 Mert), Valencia, İrfan (Dk. 46 Pelkas), Osayi (Dk.46 Erenay), Samatta (Dk. 67 Thiam)
GOLLER: Dk. 35 Mustafa (Yeni Malatyaspor) Dk.17 Valencia (Fenerbahçe)

MAÇTAN İLK YARI

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

5. dakikada orta sahada topu kapan Gökhan Gönül'ün defansın arasına attığı topla buluşan Valencia'nın sol çaprazdan ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

17. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Valencia'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

33. dakikada ceza sahası dışından Mallan'ın sert şutu az farkla auta gitti.

35. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında kendi ceza sahasından topu alan Fofana hızla sol kanattan ilerleyip soldan ceza sahasına girdi ve pasına arka direğe gönderdi.

40. dakikada Valencia'nın sol kanattan yerden içeriye ortasında Karim Hafez'in ters vuruşunu kalece Ertaç kornere çeldi.

Arka direkte boş durumda Mustafa Eskihellaç meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

MAÇTAN 2. YARI

52'nci dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Semih'in kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kale direğinin yanından kornere gitti.

56'ncı dakikada ceza sahası dışından Gustavo'nun vuruşunda top az farla auta çıktı.

57'nci dakikada ceza sahası dışında Ozan'ın sert vuruşunda topa kaleci Ertaç dokundu. Top, kale direğinin üstüne çarparak kornere gitti.

67'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pelkas'ın şutunda top kaleci Ertaç'tan sekti, dönen topu önünde bulan Valencia topu ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

72'nci dakikada cezası yayında Ozan'ın gelişine çektiği sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

88'inci dakikada Valencia'nın ceza sahası içerisine açılan ortaya gelişine çektiği sert şutu üst direkten dışarıya çıktı.



Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle noktalandı.



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