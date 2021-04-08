08 Nisan 2021, Perşembe
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Galatasaray erkek basketbol takımında Kovid-19 şoku

Son dakika haberi... , erkek basketbol takımı ile genç erkek basketbol takımı oyuncularına yapılan Kovid-19 testlerinde, bir oyuncu ve bir idari personelin pozitif çıktığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Galatasaray erkek basketbol takımında Kovid-19 şoku

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray A Erkek ve Genç Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncu ve bir idari personel; Genç Erkek takımımızda ise altısı A Takımda oynama uygunluğu bulunan toplamda yedi oyuncu ve bir antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu, teknik ve idari ekip için tedavi protokolleri ile kontrol sürecinin başlandığı aktarıldı.

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