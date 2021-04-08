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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan oyuncularına mesaj: Böyle oynayalım devamı gelir

SPOR
Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan oyuncularına mesaj: Böyle oynayalım devamı gelir

Trabzonspor, maçında sezonun en verimli 90 dakikasını çıkardı. 'in Kayserispor ile oynadığı maçta kaleyi 11 isabetli şutun bulması ve bunlardan 9'unun kaleci tarafından kurtarılması ikisinin ise direkte patlaması nedeniyle sezonun en verimli performansı ortaya çıktı.

da soyunma odasında oyuncularına, "Her şeyi yaptınız ama bazen olmuyor. Biz böyle oynamaya devam edelim devamı gelecektir ve istediğimiz yerde o zaman olacağız" dedi.

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