08 Nisan 2021, Perşembe
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Rus ekibi bir kez daha devrede: Pelkas için 10 milyon Euro'luk teklif

'de flaş transfer gelişmesi... Daha önce Pelkas için Fenerbahçe’nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan bu teklifini 10 milyon Euro’ya çıkardı. Fenerbahçeli kurmaylar ise işi biraz ağırdan alıyor. kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmede 15 milyon Euro'dan taviz vermeyen Fenerbahçe, "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdi.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Rus ekibi bir kez daha devrede: Pelkas için 10 milyon Euro'luk teklif

Daha önce Pelkas için 'nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan bu teklifini 10 milyon Euro'ya çıkardı.

FENERBAHÇE KAPIYI 15'TEN AÇIYOR


Fenerbahçeli kurmaylar ise işi biraz ağırdan alıyor. kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmede 15 milyon Euro'dan taviz vermeyen Fenerbahçe, "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdi.

HAZİRAN HAREKETLİ GEÇECEK


Şampiyonluk yarışına kilitlenen F.Bahçe'de yönetim Pelkas'ın konsantrasyonunu bozacak bir gelişle istemiyor. Ancak sezon sonunda Pelkas için hareketli günler yaşanacağı kesin.

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