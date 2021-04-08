Rus ekibi bir kez daha devrede: Pelkas için 10 milyon Euro'luk teklif
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Daha önce Pelkas için Fenerbahçe’nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan Rubin Kazan bu teklifini 10 milyon Euro’ya çıkardı. Fenerbahçeli kurmaylar ise işi biraz ağırdan alıyor. Rus kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmede 15 milyon Euro'dan taviz vermeyen Fenerbahçe, "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdi.
Daha önce Pelkas için Fenerbahçe'nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan Rubin Kazan bu teklifini 10 milyon Euro'ya çıkardı.
FENERBAHÇE KAPIYI 15'TEN AÇIYOR
Fenerbahçeli kurmaylar ise işi biraz ağırdan alıyor. Rus kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmede 15 milyon Euro'dan taviz vermeyen Fenerbahçe, "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAZİRAN HAREKETLİ GEÇECEK