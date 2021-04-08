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Ozan Kabak Liverpool'da kalacak mı? Karar verdildi

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, sezon sonunda Ozan Kabak'ın bonservisini almak için harekete geçti. Kırmızılılar'ın, Ozan'ın 18 milyon euro değerindeki satın alma opsiyonu sezon sonunda kullanmaya hazır olduğu öne sürüldü

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Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Ozan Kabak Liverpool'da kalacak mı? Karar verdildi

Devre arasında Alman ekibi Schalke'den, İngiliz devi Liverpool'un yolunu tutan Ozan Kabak, burada gösterdiği performans ile göz dolduruyor. 21 yaşındaki stoper, önceki gün Devler Ligi'nde takımının 3-1 kaybettiği Real Madrid maçında sahada yer alırken, her şeye rağmen iyi bir performans sergilemişti. Bu arada İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Kırmızılılar'ın, Ozan'ın 18 milyon euro değerindeki satın alma opsiyonu sezon sonunda kullanmaya hazır olduğu öne sürüldü. Ozan, Liverpool ile bu sezon 9 maça çıktı.

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