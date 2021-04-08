Son dakika | Galatasaray'a bir başkan adayı daha! Eşref Hamamcıoğlu açıkladı

Sn dakika haberi...Galatasaray Divan Kurulu Başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu, yapılacak seçimde Galatasaray Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına adaylığını resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyuran Eşref Hamamcıoğlu, adaylığını "Ben Galatasaray'da yetiştim. Kim olduğumun cevabı da Galatasaray'da gizli. Ben her gün Galatasaray ile yaşayanlardanım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönmemiz çok yakın. Tek ihtiyacımız olan şey Galatasaray'a güven" sözleriyle duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp başkanlığına adaylık sinyali vermişti. Hamamcıoğlu, "Divan kurulu ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve konuda çalışmalar, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum. Galatasaray çaresiz değildir. Galatasaray'ın en büyük avantajı Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahiptir. Ortak akılla, belli bir vizyon çerçevesinde birleşerek Galatasaray'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur." sözlerini kullanmıştı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul doğumludur. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1994-1998 yılları arasında Sayın Duygun Yarsuvat ve merhum Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Sayın Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalışmıştır. Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.