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Beşiktaş Alanyaspor maçı | Tartışmaların odağındaki kaleci Marafona özür diledi

Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Aytemiz ’da kaleci Jose Marafona, taraftarlardan özür diledi.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Beşiktaş Alanyaspor maçı | Tartışmaların odağındaki kaleci Marafona özür diledi

Marafona, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazen bir futbolcunun ve özellikle kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olduğunu belirtti.

Beşiktaş karşılaşmasının da kendisinin gurur duymayacağı maçlardan biri olduğunu aktaran 33 yaşındaki Portekizli kaleci, "Alanyaspor taraftarlarından özür diliyorum. Bu harika kulübün prestiji ve onuru için çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Marafona'ya takım arkadaşlarından Georgios Tzavellas ve Davidson da yaptığı paylaşımlarla destek verdi.

İki futbolcu, yaptıkları paylaşımda, "İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Dün böyle bir gün değildi, hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden şahsen özür dilemek zorunda değilsin. İyi günde kötü hep birlikte." ifadelerini kullandı.

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