07 Nisan 2021, Çarşamba
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İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon! Cenk Tosun yerde kaldı ama...

İşte 'ın penaltı itirazı yaptığı pozisyon... 'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz 'u ağırladı. Kıran kırana mücadeleye sahne olan karşılaşmanın 24. dakikasında Beşiktaş, 'un girdiği pozisyonda penaltı bekledi. İşte tartışmalara yol açan o pozisyon...

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Giriş Tarihi: 07.04.2021
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İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon! Cenk Tosun yerde kaldı ama...
, 'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi.



Siyah beyazlılar maçın 24. dakikasında penaltı bekledi.



(GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

, Alanyasporlu 2 futbolcu arasına girmesinin ardından yerde kaldı ve maçın hakemi devam kararı aldı.

(GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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