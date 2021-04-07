İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon! Cenk Tosun yerde kaldı ama...
İşte Beşiktaş'ın penaltı itirazı yaptığı pozisyon... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Kıran kırana mücadeleye sahne olan karşılaşmanın 24. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun'un girdiği pozisyonda penaltı bekledi. İşte tartışmalara yol açan o pozisyon...
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlılar maçın 24. dakikasında penaltı bekledi.
(GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)
Cenk Tosun, Alanyasporlu 2 futbolcu arasına girmesinin ardından yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk devam kararı aldı.