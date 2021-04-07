Terim Florya'da OHAL ilan etti! Oyuncularını tek tek uyardı

Oyuncuları ile bir toplantı yapan Terim, "Zaten sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Ligin kalan haftalarında öncelikle kendimizi koronadan korumamız lazım. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın. Maskesiz de dolaşmayın. İdman dışındaki vakutlerinizi evinizde ailinizle birlikkte geçirin" dedi.

Bu arada gelen bilgilere göre Terim, maçlardan önce kamp yapma kararı almayı planlıyor. Galatasaray daha önce böyle bir uygulama yapmıyordu.