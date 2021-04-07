07 Nisan 2021, Çarşamba
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Terim Florya'da OHAL ilan etti! Oyuncularını tek tek uyardı

'da rüzgarı yaşanıyor. Teknik Direktörü Fatih Terim son haftalarda artan Kovid- 19 vakaları nedeniyle Florya'da olağanüstü hal ilan etti. Oyuncuları ile bir toplantı yapan Terim, "Zaten sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Ligin kalan haftalarında öncelikle kendimizi koronadan korumamız lazım. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın. Maskesiz de dolaşmayın. İdman dışındaki vakutlerinizi evinizde ailinizle birlikkte geçirin" dedi.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Terim Florya'da OHAL ilan etti! Oyuncularını tek tek uyardı

Teknik Direktörü son haftalarda artan Covid- 19 vakaları nedeniyle 'da olağanüstü hal ilan etti.

Oyuncuları ile bir toplantı yapan Terim, "Zaten sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Ligin kalan haftalarında öncelikle kendimizi koronadan korumamız lazım. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın. Maskesiz de dolaşmayın. İdman dışındaki vakutlerinizi evinizde ailinizle birlikkte geçirin" dedi.

Bu arada gelen bilgilere göre Terim, maçlardan önce kamp yapma kararı almayı planlıyor. Galatasaray daha önce böyle bir uygulama yapmıyordu.

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