Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini yaktı: Her maçı alacağız şampiyon olacağız

ARTIK DAHA FAZLA GOL ATACAĞIM!

Uzun süren gol hasretini Denizlispor önünde bitiren Mbwana Samatta dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tanzanyalı forvet, "Emre hoca gerçekten çok iyi ve takımına inanan bir insan. Bunu da her fırsatta ifade ediyor. Takımı için her zaman en iyisini istiyor. Takım arkadaşlarım eni destekliyorlar ve bunu da hissediyorum. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum, bana göstermiş oldukları güvenden dolayı. Bundan sonra daha fazla çalışacağım. Umuyorum ki bundan sonra daha fazla gol atıp takıma daha fazla katkı yapacağım" açıklamasını yaptı.

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