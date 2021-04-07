Emre Belözoğlu şampiyonluk ateşini yaktı: Her maçı alacağız şampiyon olacağız
Fenerbahçe'de şampiyonluk sesleri... Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Denizlispor'u Kadıköy'de 1-0 yenerek lider Beşiktaş'la farkı 2 puana indiren Fenerbahçe'ye adeta bahar geldi. Karşılaşma sonrası soyunma odasında futbolcularını tek tek kutlayan Belözoğlu'nun bir konuşma yaptığı ve, "Bundan sonra her maç zor. Ancak benim sizin kalitenize güvenim sonsuz. Kalan tüm maçlarımızı kazanarak şampiyon olacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Denizlispor'u Kadıköy'de 1-0 yenerek lider Beşiktaş'la farkı 2 puana indiren Fenerbahçe'ye adeta bahar geldi.
Karşılaşma sonrası soyunma odasında futbolcularını tek tek kutlayan Belözoğlu'nun bir konuşma yaptığı ve, "Bundan sonra her maç zor. Ancak benim sizin kalitenize güvenim sonsuz. Kalan tüm maçlarımızı kazanarak şampiyon olacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.
HER HAFTA DAHA DA GELİŞECEĞİZ
Oynanan futbolun istenen düzeyde olmadığını ancak her hafta gelişeceklerini de belirten genç teknik adamın, "Oyun anlamında daha da ileriye gideceğiz. Daha tempolu oynayan bir Fenerbahçe'yi oluşturarak, camianın şampiyonluk hasretine son vermeliyiz. Biz iyi oynadıkça rakipler de olumsuz etkilenecektir" dediği belirlendi.
ŞİMDİ HEDEF MALATYA'YI DEVİRMEK
Bu konuşma sonrasında soyunma odasından alkış ve tezahürat seslerinin yükseldiği öğrenildi. Beşiktaş derbisi sonrası adeta kafa olarak yarıştan kopan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun gelişi, rakiplerin yenilmesi ve Denizli galibiyetiyle yeniden şampiyonluk havasına girdi. Fenerbahçe'de şimdi herkes Malatya deplasmanına kilitlendi. Hedef bir kez daha 3 puan alarak seriyi sürdürmek.
YENİ SİSTEM 4-3-3 PELKAS'A YARAMADI
1-0 kazanılan Denizlispor maçında beklentilerin altında kalan isimlerin başında Pelkas geldi. Emre Belözoğlu'nun sistemi 4-3-3'te Ozan'la birlikte 8 numara pozisyonunda görev yapan Yunan yıldız yerini fazlasıyla yadırgadı. Belözoğlu'nun 63. dakikada Pelkas'ın yerine oyuna aldığı İrfan Can ise daha etkili oynadı. İdmanlarda da hırsıyla dikkat çeken İrfan Can'ın Pelkas'tan formayı alması an meselesi.
ARTIK DAHA FAZLA GOL ATACAĞIM!
Uzun süren gol hasretini Denizlispor önünde bitiren Mbwana Samatta dün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tanzanyalı forvet, "Emre hoca gerçekten çok iyi ve takımına inanan bir insan. Bunu da her fırsatta ifade ediyor. Takımı için her zaman en iyisini istiyor. Takım arkadaşlarım eni destekliyorlar ve bunu da hissediyorum. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum, bana göstermiş oldukları güvenden dolayı. Bundan sonra daha fazla çalışacağım. Umuyorum ki bundan sonra daha fazla gol atıp takıma daha fazla katkı yapacağım" açıklamasını yaptı.