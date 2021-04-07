Son dakika | Sergen Yalçın'dan takımına net mesaj: Erken gol

Kara Kartal'ın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın, bu akşam Aytemiz Alanyaspor'la oynayacakları karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla oynadıkları son 2 karşılaşmada 5 puan bırakmaları sebebiyle şampiyonluk yarışındaki avantajlarının azaldığını söyleyen Yalçın, Alanyaspor karşılaşmasıyla beraber yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Oyuncularını mutlak galibiyet parolasıyla bu karşılaşmaya hazırlayan tecrübeli hoca, dünkü idman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptı.

'KENDİ OYUNUMUZ YETERLİ'

Yalçın'ın, "Kendi evimizde oynayacağımız maçta ilk yarım saatte mutlaka gol bulmalıyız. Bunu yapmak için sadece oyunumuzu oynamak yeterli. Hücumda baskı kurarken savunmada da kesinlikle açık bırakmayalım. Ligin en hızlı atağa çıkan ve oyunu terse çevirme etkisi olan takımına karşı oynayacağız. Artık bu saatten sonra bahaneye yer yok. Her şey bizim elimizde. Size güveniyorum" diyerek takımını motive ettiği kaydedildi.