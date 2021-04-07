07 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI | Gençlerbirliği Erzurumspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik maç

CANLI | Gençlerbirliği Erzurumspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik maç

CANLI | canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik maç | Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.04.2021
ABONE OL
CANLI | Gençlerbirliği Erzurumspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik maç

Başkentte Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde 3. maçında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Gençlerbirliği, Bizati yönetiminde ilk iki maçta Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı da 2-1 mağlup etmişti.

Son 3 maçını da kazanan kırmızı-siyahlılar, puanını 30'a çıkararak küme düşme hattının üstündeki takımlarla puan farkını iyice eritti. Başkent temsilcisi ligde 19. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da 3 puan hedefiyle çıkacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA