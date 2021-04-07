CANLI | Gençlerbirliği Erzurumspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik maç

Başkentte Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde 3. maçında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Gençlerbirliği, Bizati yönetiminde ilk iki maçta Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı da 2-1 mağlup etmişti.

Son 3 maçını da kazanan kırmızı-siyahlılar, puanını 30'a çıkararak küme düşme hattının üstündeki takımlarla puan farkını iyice eritti. Başkent temsilcisi ligde 19. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da 3 puan hedefiyle çıkacak.