CANLI | Gençlerbirliği Erzurumspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik maç
CANLI | Gençlerbirliği Erzurumspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik maç | Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.
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Başkentte Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde 3. maçında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Gençlerbirliği, Bizati yönetiminde ilk iki maçta Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı da 2-1 mağlup etmişti.
Son 3 maçını da kazanan kırmızı-siyahlılar, puanını 30'a çıkararak küme düşme hattının üstündeki takımlarla puan farkını iyice eritti. Başkent temsilcisi ligde 19. sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği, sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da 3 puan hedefiyle çıkacak.