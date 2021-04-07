07 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımdan Benteke atağı

Fenerbahçe golcü haberleri son dakika | Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, 'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek Belçikalı golcüsü 'yi gündemine aldı. Benteke'nin menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımdan Benteke atağı

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe , hücum hattına takviye yapmayı pilanlıyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda 'ın Belçikalı golcüsü 'yi gündemine aldı.

S

arı lacivertliler, Christian Benteke ile görüşmelere başladı. Benteke'nin menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi

.

Haberde Galatasaray 'ın da Belçikalı futbolcu için devrede olduğu ve Fenerbahçe'nin ezeli rakibi ile transfer için kıyasıya bir yarışa gireceğinden bahsedildi.

26 MAÇTA 5 GOL ATTI

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Christian Benteke bu sezon İngiltere Premier Lig ekibiyle çıktığı 26 lig maçında 5 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

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