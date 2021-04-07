Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli takımdan Benteke atağı
Fenerbahçe golcü haberleri son dakika | Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Crystal Palace'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek Belçikalı golcüsü Christian Benteke'yi gündemine aldı. Benteke'nin menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe , hücum hattına takviye yapmayı pilanlıyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda Crystal Palace'ın Belçikalı golcüsü Christian Benteke'yi gündemine aldı.
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arı lacivertliler, Christian Benteke ile görüşmelere başladı. Benteke'nin menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi
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Haberde Galatasaray 'ın da Belçikalı futbolcu için devrede olduğu ve Fenerbahçe'nin ezeli rakibi ile transfer için kıyasıya bir yarışa gireceğinden bahsedildi.
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