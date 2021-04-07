Galatasaray resmen açıkladı! Onyekuru Karagümrük maçında yok
Galatasaray'dan son dakika Onyekuru açıklaması geldi. Annesi vefat eden Nijeryalı futbolcunun Karagümrük maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
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Galatasaray hafta sonu sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda annesi vefat eden Onyekuru bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün annesini kaybeden oyuncumuz Henry Onyekuru, cenaze töreni için ülkesi Nijerya'ya gidecek." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray bugün sabah saatlerinde Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun vefat ettiğini duyurmuştu.