Galatasaray resmen açıkladı! Onyekuru Karagümrük maçında yok

Galatasaray hafta sonu sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda annesi vefat eden Onyekuru bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün annesini kaybeden oyuncumuz Henry Onyekuru, cenaze töreni için ülkesi Nijerya'ya gidecek." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray bugün sabah saatlerinde Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun vefat ettiğini duyurmuştu.