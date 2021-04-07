07 Nisan 2021, Çarşamba
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Galatasaray resmen açıkladı! Onyekuru Karagümrük maçında yok

'dan son dakika Onyekuru açıklaması geldi. Annesi vefat eden Nijeryalı futbolcunun Karagümrük maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Galatasaray resmen açıkladı! Onyekuru Karagümrük maçında yok

Galatasaray hafta sonu sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda annesi vefat eden Onyekuru bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün annesini kaybeden oyuncumuz Henry Onyekuru, cenaze töreni için ülkesi Nijerya'ya gidecek." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray bugün sabah saatlerinde Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun vefat ettiğini duyurmuştu.

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