Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki toplantı sona erdi. Kritik toplantıda koronavirüs Kovid-19 aşısı konusu da ele alındı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda teknik adam, futbolcular, hakemler ve futbol ailesindeki çalışanların 1 ay içerisinde aşılanması planlanıyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacak." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

.