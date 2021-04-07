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TFF ve Kulüpler Birliği'nden Kovid-19 aşısı kararı | Son dakika spor haberi...

spor haberine göre, () ile arasındaki toplantı sona erdi. Toplantıda futbolcular, teknik adam ve hakemlerin aşılanması kararı alındı.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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TFF ve Kulüpler Birliği'nden Kovid-19 aşısı kararı | Son dakika spor haberi...

Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki toplantı sona erdi. Kritik toplantıda koronavirüs Kovid-19 aşısı konusu da ele alındı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda teknik adam, futbolcular, hakemler ve futbol ailesindeki çalışanların 1 ay içerisinde aşılanması planlanıyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacak." ifadelerine yer verdi.

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