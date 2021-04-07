TFF ve Kulüpler Birliği'nden Kovid-19 aşısı kararı | Son dakika spor haberi...
Son dakika spor haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi. Toplantıda futbolcular, teknik adam ve hakemlerin aşılanması kararı alındı.
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Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki toplantı sona erdi. Kritik toplantıda koronavirüs Kovid-19 aşısı konusu da ele alındı.
Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda teknik adam, futbolcular, hakemler ve futbol ailesindeki çalışanların 1 ay içerisinde aşılanması planlanıyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacak." ifadelerine yer verdi.
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