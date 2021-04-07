Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları | CANLI ANLATIM
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Alman devi Bayern Münih evinde Fransız temsilcisi PSG'yi konuk ederken, Portekiz temsilcisi Porto, Chelsea'yi ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı anlatımını sayfamızda bulabilirsiniz.
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Bayern Münih sahasında Paris Saint Germain'i ağırlıyor. Eşleşmeden galip olarak çıkacak takımın Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi olacağı konuşuluyor.
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BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI 11'LERİ
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Sane, Müller, Coman, Choupo-Moting
PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Gueye, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe
Portekiz temsilcisi Porto ise sahasında İngiliz devi Chelsea'yi ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
PORTO - CHELSEA CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ