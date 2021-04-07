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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları | CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Alman devi evinde Fransız temsilcisi 'yi konuk ederken, Portekiz temsilcisi Porto, 'yi ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı anlatımını sayfamızda bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları | CANLI ANLATIM

Bayern Münih sahasında Paris Saint Germain'i ağırlıyor. Eşleşmeden galip olarak çıkacak takımın Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi olacağı konuşuluyor.

BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Sane, Müller, Coman, Choupo-Moting

PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Gueye, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe

Portekiz temsilcisi Porto ise sahasında İngiliz devi Chelsea'yi ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

PORTO - CHELSEA CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

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