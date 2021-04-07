



İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:



Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün bir reaksiyon gösterdik. Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyun oldu. İki tane güçlü takım, boğuştular birbirleriyle. İyi bir maç oldu. Çok zor düşündüğümüz müsabaka, kolay bir hale geldi. İyi bir galibiyet aldık. Tekrar lige dönüş yaptık. Şimdi Pazar gününe hazırlanacağız.