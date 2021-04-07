Alanyaspor galibiyetinin ardından Sergen Yalçın'dan iddialı açıklama: Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyun oldu
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bugün bir reaksiyon gösterdik. Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyun oldu." dedi. (BJK spor haberleri)
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:
Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün bir reaksiyon gösterdik. Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyun oldu. İki tane güçlü takım, boğuştular birbirleriyle. İyi bir maç oldu. Çok zor düşündüğümüz müsabaka, kolay bir hale geldi. İyi bir galibiyet aldık. Tekrar lige dönüş yaptık. Şimdi Pazar gününe hazırlanacağız.