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Bu futbolcu kaç yaşında? Bölgesel Amatör Lig oyuncusu görenleri şaşkına çevirdi!

’da ’de mücadele eden ’un yeni transferi 28 yaşındaki görenleri hayrete düşürürken oyuncunun yaşı sosyal medyayı salladı.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Bu futbolcu kaç yaşında? Bölgesel Amatör Lig oyuncusu görenleri şaşkına çevirdi!

'da 'de mücadele eden 'un, takımına transfer ettiği isimli sporcunun 28 yaşında olması görenleri hayrete düşürürken, oyuncunun yaşı sosyal medyada gündem konusu oldu.

'de mücadele eden Erenlerspor, 1993 doğumlu sol bek Sercan Çekmen isimli oyuncuyla transfer için el sıkıştı.

Gerçekleşen transfer sonrasında Erenlerspor, bu durumu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımı görenler ise futbolcunun 28 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, sakallarına ak düşen ve saçları seyrek olan futbolcunun yaşına inanmayarak birçok yorumda bulundu.

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