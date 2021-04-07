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CANLI | Antalyaspor - Sivasspor | Süper Lig'de zorlu maç...

Süper Lig'in 33. hafta müsabakasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Antalyaspor - Sivasspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, Antalyaspor - Sivasspor maçı hangi kalanda? İşte son dakika spor... haberine dair detaylar

SPOR
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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CANLI | Antalyaspor - Sivasspor | Süper Lig'de zorlu maç...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 33. hafta maçında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KALANDA?

Saat 19:00'da başlayan zorlu müsabaka beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Doğukan, Ufuk, Fredy, Amilton, Sam, Podolski

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Coffie, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

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