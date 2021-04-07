Milli halterci Berfin Altun'dan bronz madalya
Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Berfin Altun, silkmede bronz madalya kazandı. Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Berfin Altun silkmede 121 kilo kaldırdı.
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Berfin Altun, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde podyuma çıktı.
Kadınlar 71 kiloda yarışan 21 yaşındaki milli halterci, koparmada 88 kilo kaldırdı.
Berfin, silkmede 121 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi olurken, toplamda da 209 kiloya ulaşarak 6. sırada yer aldı.