07 Nisan 2021, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı | Real Madrid ve Manchester City avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşandı. İspanyol devi , Liverpool'u 3-1 mağlup ederken, İngiliz devi sahasında 'u 2-1'le mağlup ederek avantajı kaptı.

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Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı | Real Madrid ve Manchester City avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaştı. İngiliz devi Manchester City ise sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı.

Real Madrid ve Manchester City rakiplerini mağlup ederek avantaj sağlayan ekipler oldu.

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