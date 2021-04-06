Trabzonspor bir puana razı oldu! Trabzonspor 1-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayserispor'un kalecisi Doğan maça damga vururken karşılaşma 1-1 sona erdi. Bordo-mavililerin golünü Bakasetas atarken, konuk ekibin golü ise Muğdat'tan geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.Ev sahibi takımın golünü 29. dakikada Bakasetas kaydetti. Konuk takımın golü ise 6. dakikada Muğdat'tan geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 57 yaparken, Kayserispor 33 puana yükseldi.
Bu sonuçla Trabzonspor 57 puanla 4. sırada yer aldı. Kayserispor ise 33 puanla 16. sırada kendine yer buldu.
Trabzonspor gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
MAÇIN DETAYLARI
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar
TRABZONSPOR: Uğurcan- Hüseyin (Dk. 70 Yunus), Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 88 Safa), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 76 Yusuf)- Djaniny
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan- Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Behich, Muhar (Dk. 46 Attamah), Avramovski (Dk. 86 Sabovic)- Lennon (Dk.90 Paz), Muğdat(Dk.46 Melih)(Dk.78 Ramazan), Henrique- İlhan
GOLLER: Dk.29 Bakasetas (Trabzonspor)- Dk.6 Muğdat (Hes Kablo Kayserispor)
SARI KARTLAR: Yusuf (Trabzonspor)- Avramovski, Kolovetsios, Melih, İlhan(Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor galibiyet hasretini iki, Kayserispor ise 4 maça çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Henrique'nin altıpasa çıkardığı topa iyi hareketlenen Muğdat'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12'nci dakikada sağ kanattan Kvrzic'in altıpasın önüne ortasına iyi hareketlenen İlhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
20'nci dakikada Bakasetas'ın pasında ceza sahası çizgisinin üzerinde topla buluşan Ekuban rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
26'ncı dakikada sol kanattan Flavio'nun ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Bakasetas'ın kafa vuruşunda Doğan son anda topu köşeden çıkardı.
29'uncu dakikada Nwakaeme'nin pasıyla savunmanın arkasına iyi hareketlenen Bakasetas meşin yuvarlağı önüne indirdikten sonra penaltı noktasının solundan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
32'nci dakikada Ekuban'ın sağ kanattan kaleye gönderdiği sert şutu Doğan son anda kornere çeldi.
50'nci dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut yandan dışarıya gitti.
52'nci dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şutu kaleci Doğan son anda kornere çeldi.
65'inci dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Doğan son anda çıkardı, dönen topu Flavio kafa ile tekrar kaleye gönderdi ancak Doğan bu kez de kornere çelmeyi başardı.
80'inci dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
85'inci dakikada ceza sahası çizginin hemen yanında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın doğrudan kaleye gönderdiği top savunmadan da sekip kaleye yöneldi ancak Doğan son anda kornere çeldi.
87'nci dakikada ceza sahası yayının hemen solundan kazanılan serbest vuruşta Baker'ın kaleye gönderdiği sert şut üst direğe çarpıp oyuna alanına geri döndü, devamında Yusuf'un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Doğan kurtardı.
90'ıncı dakikada Yusuf'un sağ kanattan kaleye gönderdiği şutu Doğan direk dibinden kornere çeldi.
90+6'ncı dakikada Bakasetas'ın penaltı noktasının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Doğan kurtardı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.