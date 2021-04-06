Son dakika: UEFA para cezası vermişti! Beşiktaş'tan CAS açıklaması geldi

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ... Beşiktaş, UEFA'nın gelirlerine yüzde 15 el koyulacağını açıklamasının ardından CAS'a gidildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili KAP açıklaması geldi. KAP'a yapılan bildirimde, ''24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır.'' denildi.