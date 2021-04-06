Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi! "Sözümden dönemem"

Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon başında İngiltere'den kiralanan Etebo ile devre arasında takıma katılan Gedson Fernandes, ortaya koydukları performanslarla geçer not alamadılar. Fatih Terim, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Aytaç Kara'nın transfer edilmesini istemişti. Aytaç Kara, gelen teklifler için net bir yorum yaptı.