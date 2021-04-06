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Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi! "Sözümden dönemem"

'da konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. forması giyen sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı. , Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Aytaç Kara'nın transfer edilmesini istemişti.

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Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi! Sözümden dönemem

gelecek sezonun çalışmalarına devam ediyor. Sezon başında İngiltere'den kiralanan Etebo ile devre arasında takıma katılan , ortaya koydukları performanslarla geçer not alamadılar. , ile sözleşmesi sona erecek Aytaç Kara'nın transfer edilmesini istemişti. Aytaç Kara, gelen teklifler için net bir yorum yaptı.

Pazar akşamı oynanan karşılaşmasında attığı muhteşem golle sosyal medyayı sallayan Aytaç Kara, daha sonra oyundan alınmasına tepki gösterdi. Maçın sonunda da Kasımpaşa CEO'su ile tartışan Aytaç Kara, kadro dışı bırakıldı.

Kasımpaşa ile Aytaç Kara'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Aytaç Kara'nın ligin ikinci yarısında yükselen performansı sonrası teklifler de arttı. Bu sezon 4 gol atan 2 de asist yapan Aytaç Kara'nın Kasımpaşa'dan ayrılması da kesinleşti.

'den birçok takımın kadrosunda görmek istediği Aytaç Kara, 'Sözümden dönmem' diyerek teklifleri reddetti.

Beşiktaş'a attığı şık golle Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Bu sezon 4 gol-2 asistlik performans sergileyen Aytaç'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardı.

Birçok takımdan teklif alan Aytaç'ın ''Sözümden dönmem'' dediği ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi. Galatasaray bu transfer için Kasımpaşa'ya bonservis bedeli ödemeyecek.

KARAGÜMRÜK HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Ligde 33.haftayı bay geçen Galatasaray'da takıma verilen bir günlük izin sona erdi. Florya'da toplanan sarı-kırmızılılar, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

'da cezaları nedeniyle oynamayan Yedlin, ve takıma dönüyor.

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