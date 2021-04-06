Galatasaray'da oklar Fatih Terim'e döndü! Kayıplar eleştirileri beraberinde getirdi

DAHA ÖNCE BÖYLE OLMAMIŞTI

Sosyal medyada ise taraftarların Fatih Terim'e yoğun eleştirisi var. Taraftarlar belki de daha önce eşine rastlanmayan şekilde tecrübeli teknik adamı ve verdiği kararları tartışmaya başladı.

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