Galatasaray'da oklar Fatih Terim'e döndü! Kayıplar eleştirileri beraberinde getirdi
Galatasaray'da son 3 maçta kaybedilen 8 puan sonrası taraftarlar sosyal medyada tecrübeli hocaya yönelik çok sert eleştiriler yapmaya başladı. Bazı yöneticilerin ise, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi.
SPOR Takvim
Hatay deplasmanında 3-0 kaybederek şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Galatasaray'da kriz var. Son 3 maçta 8 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'da bu kez oklar teknik direktör Fatih Terim'i gösteriyor. Tecrübeli hoca yönetim içinde ve sosyal medyada sert şekilde eleştiriliyor.
SİLİK FUTBOL ��SYAN ETTİRİYOR
Terim'in son maçlardaki tercihleri ve takımın sergilediği silik futbolun yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Başarılı hocaya tepkiler artık çok yüksek sesle dile getiriliyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ELEŞTİRİLER KULAĞINA GİDİYOR!
ELEŞTİRİLER KULAĞINA GİDİYOR!
Bazı yöneticilerin Terim'le ilgili, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi. Yapılan eleştirilerin tecrübeli hocanın da kulağına gittiği gelen bilgiler arasında.