06 Nisan 2021, Salı
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Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da oklar Fatih Terim'e döndü! Kayıplar eleştirileri beraberinde getirdi

Galatasaray'da oklar Fatih Terim'e döndü! Kayıplar eleştirileri beraberinde getirdi

'da son 3 maçta kaybedilen 8 puan sonrası taraftarlar sosyal medyada tecrübeli hocaya yönelik çok sert eleştiriler yapmaya başladı. Bazı yöneticilerin ise, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 06.04.2021
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Galatasaray'da oklar Fatih Terim'e döndü! Kayıplar eleştirileri beraberinde getirdi

Hatay deplasmanında 3-0 kaybederek şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan 'da kriz var. Son 3 maçta 8 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'da bu kez oklar teknik direktör 'i gösteriyor. Tecrübeli hoca yönetim içinde ve sosyal medyada sert şekilde eleştiriliyor.

SİLİK FUTBOL ��SYAN ETTİRİYOR


Terim'in son maçlardaki tercihleri ve takımın sergilediği silik futbolun yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Başarılı hocaya tepkiler artık çok yüksek sesle dile getiriliyor.

ELEŞTİRİLER KULAĞINA GİDİYOR!
Bazı yöneticilerin Terim'le ilgili, "Hocanın kafası sahada değil. Konsantrasyonu yok" dediği öğrenildi. Yapılan eleştirilerin tecrübeli hocanın da kulağına gittiği gelen bilgiler arasında.

DAHA ÖNCE BÖYLE OLMAMIŞTI
Sosyal medyada ise taraftarların Fatih Terim'e yoğun eleştirisi var. Taraftarlar belki de daha önce eşine rastlanmayan şekilde tecrübeli teknik adamı ve verdiği kararları tartışmaya başladı.

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