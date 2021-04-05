Son dakika: Süper Lig'de oynanacak 33. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa kupaları ve küme düşme hattındaki mücadele de nefesleri kesiyor. 6, 7 ve 8 Nisan'da oynanacak olan 33. haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasını Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe müsabakasını Halis Özkahya, Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Nisan Salı:

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Nisan Perşembe:

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya