Son dakika: Süper Lig'de oynanacak 33. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Son dakika haberleri... Türkiye Fubol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasını Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe müsabakasını Halis Özkahya, Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa kupaları ve küme düşme hattındaki mücadele de nefesleri kesiyor. 6, 7 ve 8 Nisan'da oynanacak olan 33. haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasını Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe müsabakasını Halis Özkahya, Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Nisan Salı:
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Nisan Çarşamba:
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Nisan Perşembe:
16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya