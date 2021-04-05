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Son dakika | Kasımpaşa'dan flaş Aytaç Kara kararı! Kadro dışı kaldı

Son dakika haberi..., disiplinsiz davranışları nedeniyle 'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kasımpaşa, alınan kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika | Kasımpaşa'dan flaş Aytaç Kara kararı! Kadro dışı kaldı

Son dakika haberi...Kasımpaşa, disiplinsiz davranışları nedeniyle Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kasımpaşa, alınan kararı sosyal medya hesabından paylaştı.


Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, futbolcu Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncularımızdan Aytaç Kara disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır"

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