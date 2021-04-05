Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Çeyrek final ilk maçları yarın ve 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Porto ile Chelsea arasındaki mücadele korona virüsten dolayı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.



TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:



YARIN

Real Madrid - Liverpool

Manchester City - Borussia Dortmund



7 NİSAN ÇARŞAMBA

Bayern Münih - Paris Saint-Germain

Porto - Chelsea

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