05 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı!

Son dakika haberi...Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Real Madrid, sahasında Liverpool'la karşılaşacakken, Manchester City de Borussia Dortmund'u konuk edecek.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Çeyrek final ilk maçları yarın ve 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Porto ile Chelsea arasındaki mücadele korona virüsten dolayı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

YARIN
Real Madrid - Liverpool
Manchester City - Borussia Dortmund

7 NİSAN ÇARŞAMBA
Bayern Münih - Paris Saint-Germain
Porto - Chelsea

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