Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı!
Son dakika haberi...Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Real Madrid, sahasında Liverpool'la karşılaşacakken, Manchester City de Borussia Dortmund'u konuk edecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Çeyrek final ilk maçları yarın ve 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Porto ile Chelsea arasındaki mücadele korona virüsten dolayı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Çeyrek final ilk maçları yarın ve 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Porto ile Chelsea arasındaki mücadele korona virüsten dolayı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
YARIN
Real Madrid - Liverpool
Manchester City - Borussia Dortmund
7 NİSAN ÇARŞAMBA
Bayern Münih - Paris Saint-Germain
Porto - Chelsea