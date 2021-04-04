Medipol Başakşehir 3-1 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

62. dakikada VAR'dan pozisyonu izleyen Uğurlu, penaltı öncesinde orta sahada Deniz Türüç'ün Acquah'a yaptığı faulden dolayı penaltıyı iptal etti.



71. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ortasında arka direkte topu alan Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

76. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Semih Kaya'nın Leo Duarte'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.