Medipol Başakşehir 3-1 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ÖZET
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Süper Lig'in son şampiyonu ligde zorlu günler geçiriyordu. Sezona Okan Burul yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisi yola Aykut Kocaman ile devam etme kararı almıştı. Evinde oynadığı maçta 3-1 galip ayrılan Başakşehir tehlike hattından uzaklaştı. Öte yandan Başakşehir evinde 7 maç sonra gelip geldi. Maçın özetini ve detayları haberimizde...
Süper Lig'in 32. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasında 7 maç aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı.
Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırladığı müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1. dakikada Aleksic'ten geldi.
Son haftalarına girilen ligde düşme hattından kurtulma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Başakşehir, aynı zamanda evinde 7 maç aranın ardından kazandı.
Sahasındaki son galibiyetini 6 Ocak 2021 tarihinde BB Erzurumspor'a karşı 2-1'lik skorla elde eden turuncu-lacivertli ekip, söz konusu müsabakanın ardından 4 yenilgi, 3 beraberlik aldı.
BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Demba Ba'nın ceza yayı önünde Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Abdulsamed meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
26. dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası içi sağa tarafında topu alan Tolga Ciğerci'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
28. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı
38. dakikada Deniz Türüç'ün pasında Demba Ba topu kontrol etmek isterken Wallace araya girdi. Ondan seken topu alan Giuliano'nun ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Demba Ba'ya Issam Chebake'in müdahalesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktası gösterdi.
62. dakikada VAR'dan pozisyonu izleyen Uğurlu, penaltı öncesinde orta sahada Deniz Türüç'ün Acquah'a yaptığı faulden dolayı penaltıyı iptal etti.
71. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ortasında arka direkte topu alan Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
76. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Semih Kaya'nın Leo Duarte'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada penaltıda topun başına geçen Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
87. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Ömer Ali Şahiner'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
90+1. dakikada sol kanattan Visca'nın pasında ön direkte Aleksic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarla ağlara gitti. 3-1
Maçta başka gol olmayınca Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xxx, Carlos Ponck xx, Leo Duarte xx, Cemali Sertel xx (Aleksic dk. 80 x), Youssouf Ndayishimiye xx, Tolga Ciğerci xx, Edin Visca xx, Deniz Türüç xx (Mahmut Tekdemir dk. 90+2 ?), Giuliano xx (Epureanu dk. 90 +2 ?), Demba Ba xx (Enzo Crivelli dk. 80 x)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Deniz Dilmen, Mehmet Topal, Junior Fernandes, Berkay Özcan, Uğur Uçar
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu x, Issam Chebake x, Semih Kaya x, Wallace x, Karim Hafez x, Afriyie Acquah x, Ahmed Ildız x (Aly Malle dk. 88 ?), Mustafa Eskihellaç x (Mallan dk. 60 x), Moryke Fofana x, Adem Büyük xx, Benjamin Tetteh x
Yedekler: Eetaç Özbir, Zuqui, Doğukan Emeksiz, Eric Ndizeye, Erkan Kaş, Jospin Nshimirimana, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: İrfan Buz